أعلنت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية القبض على (4) أشخاص ظهر أحدهم يمارس أفعالًا تنافي الآداب العامة والإسلامية.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة حفر الباطن قبضت على مواطن و٣ مقيمين من القبائل النازحة، ظهر أحدهم في فيديو يمارس أفعالًا تنافي الآداب العامة والإسلامية، وتوثيق آخر ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.