أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على (6) أشخاص لحيازتهم وترويجهم (101) كيلوجرام من مادة الحشيش وأقراص الإمفيتامين المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على (6) مواطنين في محافظة الدائر بمنطقة جازان، لحيازتهم وترويجهم (101) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر وأخرى خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم (3) أسلحة وطلقات حيّة.

وأضاف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

