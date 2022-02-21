أعلنت شركتا القدية للاستثمار ووسط جدة للتطوير، مساء اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقيات شراكة تاريخية مع أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، بعقد يمتد لمدة 20 عامًا.

شراكة القدية مع الهلال والنصر:

ووقعت شركة القدية رسميًّا اتفاقيًّا شراكة إستراتيجية تاريخية مع الهلال والنصر، لمدة 20 عامًا بداية من 2022 وحتى عام 2042، بقيمة 100 مليون ريال سنويًّا لكل نادٍ، وذلك مع إمكانية مراجعة بنود اتفاقية الشراكة كل 5 أعوام.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب القدية الذي سيكون بأعلى المواصفات جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والنصر أيضًا، وذلك بمجرد اكتمال بنائه والذي سيتسع لأكثر من 40 ألف متفرج.

وتُعد الشراكة مع قطبي الرياض هي الأكبر في تاريخ ناديي الهلال والنصر، كما أنها تضمن لهما العديد من الامتيازات الرياضية، وذلك في إطار تعزيز مكانة القدية المستقبلية كعاصمة للترفيه والرياضة والثقافة.

الاتحاد والأهلي يوقعان شراكة مع وسط جدة:

على الجانب الآخر، أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إنهاء إجراءات توقيع الاتفاقية مع الاتحاد والأهلي، بعقد يمتد لـ20 عامًا وبقيمة 100 مليون ريال لكل منهما سنويًّا.

ومن المقرر أن يتم مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل 5 أعوام، كما أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونظيره الأهلي، سيكون لهما المجال بخوض جميع المواجهات على ملعب وسط جدة.

وجاءت الشراكة مع قطبي جدة، ضمن أهداف الشركة لتعزيز نمط الحياة في جدة، والارتقاء بالمشهد الرياضي من خلال توفير الدعم للناديين، بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة.