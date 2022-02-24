أعلن حرس الحدود الأوكراني، اليوم الخميس، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا.

وتزامناً، أعلنت أوكرانيا دخول مركبات عسكرية روسية لأوكرانيا قادمة من شبه جزيرة القرم، بحسب “العربية”.

وقالت إن روسيا تحرك عتاداً عسكرياً ومركبات عسكرية إليها من القرم، وتنفذ قصفاً عبر البلاد وصولاً إلى منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان، أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

هجمات إلكترونية:

وقال مسؤول أوكراني، إن بلاده تواجه هجمات إلكترونية مستمرة بلا توقف.

يأتي ذلك فيما استدعى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، حليف موسكو الخميس، قادة جيشه على خلفية العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا، كما أعلنت قناة “تلغرام” المرتبطة برئاسة الجمهورية الخميس.

إلا أن لوكاشينكو قال إن قواته المسلحة لا تشارك في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.