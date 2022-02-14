أعلن المستشار بالديوان الملكي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن إقامة ليلة طربية، بأجواء مختلفة، وفكرة مميزة يوم 16 فبراير المقبل بموسم الرياض بمنطقة أوايسس زون.

ثنائيات موسم الرياض

وكتب آل الشيخ على حسابه الرسمي بتويتر: “ليلة طربية، بأجواء مختلفة، وفكرة مميزة مع الفنانين المتألقين واللي أتمنى لهم كل النجاح والتوفيق راح يغنوا مع بعض دويتوهات وتريوهات في أجواء أوايسس.. الأربعاء ١٦ فبراير لا تفوتكم”، وأرفق منشوره ببوستر الحفل الذي يضم الفنانة داليا مبارك والفنانة أميمة طالب والفنان فهد الكبيسي والفنان فؤاد عبدالواحد.

11 مليون زائر

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ أعلن أمس الأحد، وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 11 مليون زائر منذ انطلاقته في 20 أكتوبر الماضي.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “‏بدعم وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله.. تجاوز عدد زوار ‎موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر”.

إجمالي عدد الحضور

وبلغ إجمالي عدد الحضور 11 مليونًا و875 زائرًا، منهم أكثر من مليون زائر عدد الحضور الدولي، و1.6 مليون عدد الحضور من داخل المملكة، و8.3 مليون زائر عدد الحضور من داخل الرياض، فيما بلغ عدد السائحين من 125 دولة حول العالم كالتالي:

“من روسيا 8227 سائحًا، كندا 7332 سائحًا، فرنسا 8815 سائحًا، بريطانيا 20104 سائحين، وأمريكا 22532 سائحًا”.