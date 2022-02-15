أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر الماضي لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى.

الكفاءة المالية تكشف التزامات أندية دوري المحترفين

وأوضحت اللجنة في المؤتمر الذي عُقد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، قائمة الأندية التي استطاعت الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، استناداً للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وجاءت الأندية، كالتالي؛ الفيحاء، الفيصلي، الأهلي، الشباب، الاتفاق، أبها، ضمك، الاتحاد، التعاون، الفتح، النصر، الهلال، الطائي والحزم، فيما لم يتم منح ناديي الباطن والرائد شهادة الكفاءة المالية، بسبب عدم استيفائهما المعايير.

التزامات أندية دوري يلو

وكشفت اللجنة عن أندية دوري يلو للدرجة الأولى التي حصلت على الشهادة، وهي الأخدود، الوحدة، القادسية، الجيلين، العدالة، الجيل، العروبة، الشعلة، الساحل، الخليج، النهضة، درعية، نجران، أحد، هجر والخلود، ولم يتم منح العين والكوكب الشهادة، لعدم استيفائهما المعايير الملزمة.

الدعم المالي للأندية

وأوضحت اللجنة حجم الدعم المالي الذي تلقته أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وفقًا لمبادرات استراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثالث، وذلك عن الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى 30 يناير الماضي.

وتضمنت الالتزامات المالية المعلنة عددًا من البنود الخاصة بها، وهي ذمم دائنة “لاعبين”، ذمم دائنة “أندية رياضية”، ذمم دائنة “موظفين ومدربين”، رواتب لاعبين رواتب موظفين ومدربين ومستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية، وتختص هذه البنود بكافة أنشطة النادي، شريطة عدم جدولة أي رواتب.