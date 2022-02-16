لقي المواطن السعودي سعد بن عياش العنزي، في العقد السادس من عمره، مصرعه بعد تعرضه لهجوم من قِبل كلبين يعيشان في منزل أحد جيرانه بولاية نيومكسيكو الأمريكية.

تفاصيل الحادث:

وكشف شقيق الضحية سعود العنزي، تفاصيل الحادث بحسب العربية. نت وقال إن أخاه مقيم في أمريكا في نيومكسيكو، وأب لولدين وبنت، وإن الحادث وقع وسط الشارع أمام منزله عندما كان يتمشى، وفجأة هجم عليه كلبان من فصيلة الراعي الألماني من منزل جارته الأمريكية، في الوقت الذي أكد أن علاقته جميلة مع كل جيرانه، والكل يحبه ويحترمه.

وتابع: عندما هاجمت الكلاب شقيقه وهو بالشارع، نزف بشدة بسبب تمزق بالفخذ، حسب رواية أحد الشهود من جيرانه، الذي قام وضرب أحد الكلاب بعكازه وأبعدهم عنه، وتم نقله للمستشفى وتوفي هناك بسبب النزيف، وتم أخذ تصوير الكاميرات من على منزل الضحية وكذلك اللابتوب عن طريق الشرطة الأمريكية، وبعد ذلك لا علم لدي عن ماذا حصل بالقضية.

وطالب شقيق الضحية السفارة السعودية في أمريكا بالاطلاع على كافة تفاصيل القضية والتحقيق وتعيين محامٍ، حتى لا تضيع حقوق المتوفى.