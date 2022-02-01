عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الكويت، كتابًا من الديوان الأميري على الوزراء يتضمن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) ممن وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.

الكويت وإجراءات حذف لقب الشيخ:

وطبقًا لصحيفة الرأي الكويتية، يأتي التعميم تنفيذًا للأمر الأميري الصادر في مايو 2017 باعتماد شجرة أسرة الصباح رسميًّا لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت واعتبارها شجرة رسميًّا ومرجعًا للنسب.