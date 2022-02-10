أوضح مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، اللواء خالد الصيخان، مزايا الجواز الإلكتروني الجديد، والذي يختلف عن القديم من حيث الغلاف وصفحة عرض البيانات والخيط الأمني.

فيديو | اللواء خالد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية يوضح للإخبارية مزايا الجواز الإلكتروني الجديد#الإخبارية pic.twitter.com/kLvaNhRLPb

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2022

الصيخان يستعرض الجواز الإلكتروني

وقال اللواء الصيخان، إن في الجواز الجديد، تظهر صفحة بها الصورة بعد صفحة البيانات مباشرة، لكن القديم تختلف صفحة طريقة عرض البيانات حيث توجد الصورة مع البيانات وتظهر بطريقة عرضية.

وأضاف أن صفحات الجواز الجديد، غير قابلة لأي إجراء بالإضافة إلى السمات الأمنية الموجودة في كل صفحة بالجواز، بما فيها الصفحة الرئيسية، وكذلك الخيط المستخدم في الخياطة، مشيرًا إلى أن الخيط المستخدم في خياطة الجواز الجديد هو “خيط أمني”، بخلاف هناك اختلاف في اللون الخارجي بين الإصدارين، والمعلومات الموجودة داخله، وأهمها السمات الأمنية.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية كان قد وقع اليوم وثيقة تدشين الجواز الذي جاء بتضافر الجهود بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويعد خطوة في مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.