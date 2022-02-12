حصل وسام المالكي على جائزة “موهبة” لاختراع روبوت لتحميص البن.

فيديو | وسام المالكي يحقق جائزة "موهبة" على إختراع "روبوت" لتحميص البن.. ووسام لـ #برنامج_120: "الروبوت" يساعد في تعزيز جودة البن السعودي#الإخبارية pic.twitter.com/h5uU0n8srz

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2022

تعزيز الجودة:

وقال المالكي خلال تصريحات إلى برنامج 120 على قناة الإخبارية إن الروبوت يساعد في تعزيز جودة البن السعودي، موضحًا أن هذا يأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

تحديات:

ولفت إلى أنه هناك تحديات عديدة تواجه قطاع البن، منها تحريك البن وتفادي الرطوبة، ولهذا نجح في جعل الروبوت يحقق أهدافاً منها تحقيق هدف زيادة الجودة وحل مشكلة توفر العمالة وزيادة ساعات العمل.