رفضت المحكمة الجزائية في جدة، اليوم الأربعاء، دعوى مقدمة من أحد الإداريين في نادي النصر، ضد مهاجم الاتحاد الحالي، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

رفض الدعوى ضد حمدالله

وقال الإعلامي أحمد العجلان: “أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً لصالح لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله ضد أحد الإداريين الذي رفع قضية على اللاعب، وجاء الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص، وكان قد توكل عن اللاعب في القضية المحامي الشهير فهد بارباع”.

وعلق الإعلامي محمد البكيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يسجل في الملعب ويكسب في المحكمة.. المحاكم الجزائية تحكم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة ضد حمدالله في ادعاءات أحدهم بالسب والشتم والإساءة للمملكة”.

وفي السياق ذاته، اكتفى المحامي فهد بارباع في التعليق عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “اللهم لك الحمد والشكر”، وشهدت تغريدته تفاعلًا كبيرًا، حيث حرصت الجماهير الاتحادية على دعم المهاجم المغربي.

الرحيل عن النصر والتألق مع الاتحاد

وكان المهاجم المغربي قد رحل عن صفوف النصر في نوفمبر الماضي، قبل أن يوقع إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ليقدم مستوى مميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).