أكد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين الدكتور سعد المحيميد أن يوم التأسيس يشهد تاريخًا أصيلًا للمملكة العربية السعودية الذي بدأ قبل 3 قرون على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود – رحمه الله.

اعتزاز بالجذور الراسخة

وأضاف المحيميد أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود حتى وقتنا الحاضر حيث كانت الدولة السعودية تعطي دروسًا في الصمود وإرساء الأمن بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار والتصدي لمحاولات القضاء عليها.

يوم التأسيس يربط الأمة السعودية

وتابع قائلًا : نحن في نعمة عظيمة لازلنا نتفيؤها ولله الحمد تبين معنى ربط عبق الماضي بطموح الحاضر وتطورات المستقبل فمن لم يكن له ماضٍ عريق ليس له حاضر ولا مستقبل.

واختتم تصريحه بسؤال الله عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد ويحفظ بلادنا بلاد العزة والكرامة المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين ويديم عليها أمنها واستقرارها.