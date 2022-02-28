قال صالح الدماس استشاري الأمراض الصدرية وزراعة الرئة: إن أمراض التدخين من الأمراض القليلة التي يتسبب فيها الشخص لنفسه بنفسه.

6 ملايين مدخن في المملكة:

وتابع في تصريحات على روتانا خليجية، أن هناك قرابة 1.5 مليار شخص مدخن بالعالم، أما في المملكة فهناك قرابة 6 ملايين مدخن نشط ينفقون 21 مليار دولار سنويًّا على التدخين.

أضرار حادة:

وتابع أن التدخين له أضرار حادة ومزمنة على الجهاز التنفسي والرئتين، مضيفًا أن مرض الربو مرض شائع، وأحد الأسباب التي لا تتيح السيطرة على الربو والاستجابة للأدوية، هو التدخين، كما أنه مع تطور الحالة على المدى البعيد يحدث ما يسمى انسداد الشعب الهوائية المزمن، وأعراضه الرئيسية تتلخص في سعال مزمن، وعدم القدرة على التنفس مع أقل مجهود.