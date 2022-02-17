قالت الإدارة العامة للمرور: إنه لا يترتب على عدم وجود تفويض مخالفة وإنما وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة.

جاء ذلك في تعليق من المرور على سؤال مغرد قال فيه: “هل عدم تفويض قيادة مركبة يعد مخالفة وشكرًا؟”.

أهمية التفويض:

وردت الإدارة العامة للمرور بقولها: “لا يترتب على عدم وجود تفويض مخالفة وإنما وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة”.

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور ضرورة التأمين على المركبة لأنها شرط أساسي لتسجيل الرخصة أو تجديدها.

التأمين على المركبة:

وقال المرور، في منشور له على صفحته الرسمية بتويتر: “التأمين على المركبة من أهم متطلبات التسجيل أو تجديد رخصة سير المركبة”.

خطوات تجديد الرخصة:

يذكر أن الإدارة العامة للمرور حددت آلية وخطوات تجديد رخصة القيادة عبر حساب المستفيد في منصة أبشر.