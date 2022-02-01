انتقد الإعلامي عبدالعزيز المريسل، المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بعد خسارة المنتخب السعودي ضد اليابان اليوم، مبديًا استغرابه لعدم مشاركة سامي النجعي في ظل غياب سلمان الفرج للإصابة.

المنتخب السعودي يخسر بثنائية

وانتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان التي أقيمت على ملعب سايتاما 2002، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 بفوز الساموراي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، تجمد رصيد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند 19 نقطة، في صدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال، فيما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني.

المريسل ينتقد رينارد

وقال عبدالعزيز المريسل: “اخترع رينارد مركز 10 لكنو وأفضل لاعب لديه في هذا المركز حتى بوجود سلمان الفرج هو سامي النجعي.. ورغم ذلك أصيب عبدالاله وأشرك الخيبري والمفروض يشرك النجعي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يسحب الحسن ويشرك سعود عبدالحميد محور والمفروض النجعي.. لا عذر لهيرفي إلا إذا كان سامي مصابًا”.

وأضاف: “هيرفي رينارد يرتكب أخطاء فادحة اليوم.. أسوأ مباراة قدمها معنا، ليس لأننا خاسرون بنتيجة 2-0، لكن تشكيلته خطأ.. أدوار اللاعبين خطأ، تغيراته خطأ.. ويبقى السؤال هل سامي النجعي مصاب!؟”.

غياب سامي النجعي خطأ

وأردف: “لا يوجد لاعب سعودي يستطيع اللعب في مركز 10 إلا سامي النجعي ثم سلمان الفرج لماذا لم تستعن بالنجعي؟!، سعود عبدالحميد غايب عن جو المباريات من أسابيع، كيف تشركه في مباراة مصيرية كهذه؟!، بدايتك خطأ وتغيراتك خطأ”.

وواصل انتقاد رينارد قائلًا: “كل اللي إحنا فيها لسببين غياب سلمان الفرج للإصابة، عدم إشراك سامي النجعي إلا إذا معه إصابة، غير هذا فهيرفي ارتكب خطأ غير طبيعي في حق منتخبنا مع احترامه المبالغ فيه لمنتخب اليابان”.