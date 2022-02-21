يعتبر اللباس أو الزي السعودي من أهم الموروثات الشعبية التي يتميز بها السكان في محافظات منطقة عسير قديمًا، ويختلف تنوع هذه الملابس من مكان لآخر وذلك تبعًا لتنوع التضاريس من جبال شاهقة في جبال السروات الباردة إلى سهول تهامة الحارة بشكل عام كما أن البيئة الاجتماعية والعادات لها دور هام في طبيعة هذا اللباس.

الزي السعودي بمتحف ابن دحيم

وعن تدرج الزي السعوي منذ التأسيس تحدث لـ “ المواطن ” حسين بن دحيم القحطاني، صاحب أكبر متحف بمحافظة سراة عبيدة موضحًا أن لبس الرجال كان الثوب المفرج والعمامة ثم تطور اللبس واستبدلت العمامة بالغترة والعقال المقصب وأيضًا لبس المسبت المعبأ بالرصاص والسبك والجنابي وهذا اللبس الغالب في مرتفعات المنطقة وأما عن لبس سكان سهول تهامة فالغالب على زيهم لبس الحوكة أو الوزرة وغيرها من المقتنيات كالجنبية والسبك.

وبالنسبة للزي النسائي فكان من القطيفة المطرزة بالشك ولبس الحزام وبعض الحلي من الفضة والشيلان والمناديل الصفراء، والبراقع لتغطية وجوههن.