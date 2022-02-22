رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس وكافة منسوبي الاتحاد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

المسحل يحتفل بذكرى يوم التأسيس

وشدد المسحل في بيان عبر موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي، على أن يوم التأسيس يجسد جذورنا وتاريخنا العريق منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون في عاصمتها الدرعية.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي: “ذكرى يوم التأسيس تعد فرصة للافتخار بمسيرة بلادنا التاريخية ووحدتها العميقة ومنجزاتها الرائدة وقيادتها للسلام والتسامح وصناعة المنجزات الوطنية في كل المجالات، الأمر الذي جعل من هذه الأرض المباركة الطيبة بقياداتها الرشيدة موطنًا للعالم وأرضًا للرفعة والعز”.

تفاعل المواطنين والمقيمين بالذكرى التاريخية

وأشار المسحل إلى أن الاحتفاء بذكرى هذا اليوم التاريخي يمثل تناغمًا بين الإرث الكبير الذي يملكه وطننا الغالي وبين النهضة الشاملة في مختلف المجالات التي تقودها القيادة الرشيدة لتضع المملكة في مصاف الدول ذات التاريخ العظيم والحاضر المزدهر والمستقبل المشرق.

واختتم المسحل تصريحاته بالتأكيد على أن التفاعل الكبير من المواطنين والمقيمين بهذه الذكرى التاريخية إنما يعكس الرغبة في المزيد من التعرف على تاريخ وطنهم واعتزازهم بإرثهم الزاخر ببطولات الأجداد الذين تمثل سيرتهم وبطولاتهم حافزًا من أجل المضي قدمًا نحو بناء مستقبل هذا الوطن الغالي مدعومًا بقيادته الرشيدة التي تولي اهتمامًا لامحدودًا بالشباب.