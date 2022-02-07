توقع د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، استقرار الأجواء في المملكة خلال الـ 5 أيام المقبلة.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع اليوم استقرار جوي عام، مع نشاط الرياح السطحية الشمالية في الشرقية”.

وأضاف المسند: “مرتفع جوي (H) يتربع فوق أجوائنا، يحجب ـ بإذن الله تعالى ـ المنخفضات الرطبة الممطرة لبضعة أيام، وعليه لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة (طويلة زمانياً، وواسعة مكانياً) خلال خمسة أيام قادمة”.

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة, في حين تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على سواحل جازان, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة يصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.