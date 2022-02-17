توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، أن تشهد الأجواء اليوم الخميس حالة من الاستقرار على معظم البلاد.

حالة مطرية:

وتابع المسند في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أنه متوقع كذلك أن يلي فترة الاستقرار الطويلة هذه حالة مطرية قصيرة تبدأ يوم السبت القادم وتنتهي الأحد أو الاثنين.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف كذلك على أجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.