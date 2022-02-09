نفى مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، ما تم تداوله حول نية دمج تطبيق أبشر في تطبيق توكلنا.

تكامل أبشر وتوكلنا

ولفت إلى أن توجيه الناس إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات يجب ألا يتجاوز الحد المنطقي والإنساني.

من جهته، أكد مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، أن التطبيقين متكاملان مع بعضهما، والفكرة هي التكامل بين التطبيقين، ولكن لا يوجد أي توجه لدمج التطبيقين.

مؤتمر الابتكار

وأوضح خلال مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي الذي ينظمه معهد الإدارة العامة اليوم أن تطبيق أبشر له مجاله في خدمات الوزارة، وتطبيق توكلنا له مجاله الوطني المعروف، وبينهما تكامل كبير جدًا، وأعتقد أن الوطن بحاجة لهما معًا.

وتعرض 24 جهة حكومية وأهلية منتجاتها الابتكارية في المعرض المصاحب للمؤتمر حيث يستقبل المعرض الزوار بفندق الهيلتون بالرياض يومي الأربعاء والخميس 9 – 10 فبراير الحالي، من الساعة 8 صباحًا إلى 6 مساءً.