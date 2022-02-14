أكد ياسر الحكمي، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن النظام يوجب أخذ إذن كتابي من كل شخص عند استخدام صوره أو مقاطع فيديو خاصة به لنشرها على أي وسيلة أو وسيط إعلامي.

تصوير الناس:

وتابع متحدث الملكية الفكرية خلال تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أنه بناءً على ذلك لا يحق للمشاهير تصوير الناس في الأماكن العامة دون الحصول على إذنهم.

سياسات التواصل الاجتماعي:

ولفت إلى أن المشاهير لا يقرؤون سياسات سناب شات أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي عند تثبيت تلك التطبيقات، فيوافقون على بنود لا تجيز لهم استخدام صور ومقاطع الغير ومع ذلك يخالفونها.