برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان – رئيس مجلس الأمناء يعلن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عن إطلاق برنامج المجموعات البحثية المختصة في مجال الإعاقة للعام 2022م، وذلك لتكوين مجموعات بحثية تعاونية مهتمة بالدراسات والبحوث الصحية، الطبية، الاجتماعية، الإنسانية، التقنية والهندسية ذات العلاقة بالإعاقة، حيث يقدم المركز دعماً للمجموعات يصل إلى 150 ألف ريال حسب الشروط والضوابط الخاصة للتقديم.

وأوضح أمين عام المركز الدكتور أحمد ين عبد العزيز التميمي أنه من شروط المشاركة في برنامج المجموعات البحثية أن تكون المشاريع متوافقة مع أولويات المركز البحثية والأولويات الوطنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وأن يكون للمجموعة باحث رئيس لقيادة المجموعة من إحدى المؤسسات الأكاديمية أو البحثية داخل المملكة، على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة وله سجل إنجاز في العمل الجماعي، والمشاريع البحثية، والنشر العلمي، وأن يكون سبق له النشر في المجلات المفهرسة ضمن قواعد ISI. مضيفاً إنه سيتم قبول الأبحاث الأصيلة المنشورة في قواعد بيانات (Web of Science -ISI) فقط.

ثلاث مجموعات بحثية

وقال الدكتور التميمي إنه يمكن للباحث المشاركة في ثلاث مجموعات بحثية على الأكثر على ألا يكون باحثاً رئيساً في أكثر من مجموعتين لا تقبل البحوث التي تزيد فيها نسبة التشابه عن 25%. كما يمكن للباحثين المهتمين والراغبين في الاشتراك بالمجموعات الاطلاع على مزيد من الشروط والضوابط بزيارة رابط الموقع الإلكتروني للمركز: www.kscdr.org.sa

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يحرص على تحقيق التكامل والتعاون من خلال تشكيل المجموعات البحثية ذات الكوادر البشرية المتميزة في التخصصات المتنوعة الصحية، الطبية، الاجتماعية، الإنسانية، التقنية والهندسية، للوصول إلى أفضل النتائج لتكون علماً ينفع الناس، حيث إن المركز يستهدف أحدث الأبحاث العلمية والعملية ذات التأثير الواسع عن طريق تجميع الموارد العلمية، والتقنية، والبشرية، التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية إيجاد خارطة الطريق لمستقبل ناجح لهم.