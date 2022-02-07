بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية، في وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كريستوس سارتزيتاكيس.

وقال الملك سلمان:” تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كريستوس سارتزيتاكيس، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

ولي العهد يعزي:

كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية، في وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كريستوس سارتزيتاكيس.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كريستوس سارتزيتاكيس، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.