بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في ضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس.

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس جنوب شرق بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه”.

ولي العهد يعزي:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في ضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس.

وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس جنوب شرق بلدكم، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين”.