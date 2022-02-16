أعلنت هيئة الطيران المدني فوز المملكة في انتخابات رئاسة المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط.

المملكة رئيسا لسلامة الطيران

وقالت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: “فوز المملكة العربية السعودية في انتخابات رئاسة المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط والتابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لمدة ثلاث سنوات”.

وانتخبت الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)؛ المملكة العربية السعودية رئيسًا لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات المجموعة التي تستضيفها الرياض في الفترة 17-14 فبراير 2022.

دور المملكة البارز

وتهدف المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط إلى تطوير إستراتيجية متكاملة تعتمد على البيانات وتنفيذ برنامج عمل يدعم إطار أداء إقليمي لإدارة السلامة حيث تم تصميم هذا النهج لتقليل مخاطر وفيات الطيران التجاري في الشرق الأوسط وتعزيز مبادرات سلامة الدول والصناعة بما يتماشى مع خطة الإيكاو العالمية للسلامة الجوية (GASP) والأهداف والأولويات الإقليمية الموضحة في إستراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي انتخاب المملكة رئيسًا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وتقديرًا لدورها البارز في تعزيز سلامة الطيران وجهودها المبذولة في دعم الخطة الإقليمية للسلامة الجوية وتحقيق أهدافها.