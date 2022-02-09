شددت وزارة الصحة على أهمية اللقاحات في القضاء على الأمراض خاصة جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “أن وباء الكوليرا في المملكة! انتهى بفضل الله بقصة نجاح اسمها اللقاح”.

قصة نجاح في القضاء على الكوليرا:

وأضافت وزارة الصحة أن وباء الكوليرا في أول خمس سنوات بين عامي 1949 إلى 1952 كانت الوفيات قد وصلت لـ 70 ألف.

وتابعت وزارة الصحة، أنه مع انتشار اللقاحات وفي آخر خمس سنوات من عام 2015 إلى 2019 لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفضل الله، ثم بفضل اللقاحات حينها.

تطورات كورونا في المملكة:

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل (3162) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، اليوم، أنه تم تسجيل (4088) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (678,332) حالة ولله الحمد.