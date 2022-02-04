في أول رد رسمي، حول الأزمة المثارة حاليًّا بين الفنان المصري محمد صبحي، والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًّا حول الأزمة.

المهن التمثيلية تشيد بالتطور الفني بالمملكة:

واستهلت النقابة بيانها بإعجابها وإشادتها بالتطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي، مشيرة إلى أنها النقابة لاحظت في إطار متابعتها خلال الأيام الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان القدير محمد صبحي عضو النقابة، وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء، مؤكدة كون الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة، وأعماله جزء عام من تاريخ الإبداع المصري، ولا يمكن المساس بقيمته.

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية في مصر أحقية الهيئات الإبداعية العربية في وضع سياستها، ووجوب احترام قراراتها، وعدم التدخل بها، لافتة إلى أنه أمر يجب احترامه من الجميع، ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل في هذا الشأن.

تقدير السعودية للفن والفنانين المصريين:

واعتبرت النقابة أن التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين، وهو مقدر جدًّا من قبل النقابة، داعية الجميع إلى الكف عن أي تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي.

سجال على مواقع التواصل:

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأسبوع الماضي مسرحًا للسجال بين الفنان المصري محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وذلك بعد تصريحٍ لصبحي قال فيه: إنه رفض ٤ ملايين دولار مقابل عرض مسرحية “خيبتنا” بموسم الرياض، اعتراضًا على العمل تحت شعار ترفيه، قبل أن يكذبه آل الشيخ ويصفه بـ”المشخصاتي”، ويدخل آخرون إضافة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا السجال.