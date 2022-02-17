نفت وزارة الموارد البشرية ما يتم تداوله حول دراسة موضوع تقليص أيام العمل أو ساعات العمل في الأسبوع وقالت الوزارة إن ما تمت دراسته هي مراجعة دورية للأنظمة بهدف زيادة خلق الوظائف.

حقيقة تقليص أيام العمل

وأصدرت الوزارة بياناً توضيحياً، اليوم، قالت فيه: “إنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل، فنوضح أنه لا صحة لذلك”.

وأضافت: “نشير إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية، علماً بأنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع المرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة”.

ودعت وزارة الموارد البشرية كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات ونشرها.

رد وزير الموارد البشرية

وكان وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، رد أمس على سؤال حول تخفيض ساعات العمل في المملكة بالقول إن نظام العمل قيد الدراسة في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الهدف جذب المستثمرين إلى المملكة.

وأضاف الراجحي، خلال مؤتمر التواصل الحكومي الذي عقد اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال مفاده: “هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟”، أن نظام العمل يُدرس الآن والهدف من هذا النظام هو أن تكون المملكة جاذبة للمستثمرين.

وتابع: “مثل ما يهمك تحديد ساعات العمل، يهمك أيضًا أن يكون هذا السوق جاذبًا ويخلق وظائف.. أسهل شيء أنك تضع أنظمة بس لا تأتيك شركات سواء كانت محلية أو دولية”.

واختتم وزير الموارد البشرية: “نحن حريصون على أن يكون النظام الجديد نظامًا جاذبًا لخلق الوظائف، وبالتالي نخلق وظائف أكثر ويتوظف أبنائنا بشكل أفضل”.