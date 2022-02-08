تحول موقع مصانع الخرسانة المجاورة لحي الصفا بمحافظة حفر الباطن سابقًا إلى واجهة للمحافظة تضم مولاً تجارياً ومواقع ترفيهية وفنادق ومطاعم وكوفيهات ومسطحات خضراء على مساحة تتجاور 650 متراً مربعاً.

وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة حفر الباطن سعود الصقري لـ “المواطن” أن واجهة حفر الباطن تقع على مساحة أكثر من ٦٥٠ ألف متر مربع، حيث يتميز موقعها الاستراتيجي على مدخل المحافظة.

تنمية المحافظة اقتصادياً

وأضاف الصقري: سيتم طرح الموقع للعديد من الأنشطة التي تساهم في تنمية المحافظة اقتصاديا وزيادة نسبه المسطحات الخضراء ورفع مستوى جودة الحياة بالمحافظة.

وعن الأنشطة المقامة في واجهة حفر الباطن بيّن الصقري بأنها ستكون مولاً تجارياً ومواقع ترفيهية وفنادق ومطاعم وكوفيهات ومناطق خضراء.