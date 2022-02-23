رصدت عدسة “المواطن” احتفال المواطنين يوم أمس بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

أزياء وطنية:

وحرص المواطنون على الاحتفال بيوم التأسيس عبر ارتداء الأزياء الوطنية والملابس التي اختلط من خلالها تاريخ الأمس بأمجاد اليوم، مستعرضين أزياءهم الوطنية المعبرة عن موروثهم التقليدي الذي يمتد لأكثر من 3 قرون، ومستمتعين بألوان الموسيقى التي تعبر عن حب الوطن ومدى الاعتزاز بمنجزاته ومقدراته.

وأكدت اللقطات مشاعر العز والفخر لدى السعوديين بماضي أجدادهم وتاريخ الأمجاد التي سطروها في عقود وأزمنة امتدت منذ قرون، حتى وصلت منجزاتها إليهم اليوم.

يوم التأسيس:

وشهدت مدن المملكة يوم أمس الثلاثاء العديد من الفعاليات التي تُقام احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها، منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هــ، الموافق 1727م، حتى اليوم.