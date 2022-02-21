تُعد مباراة ديربي العاصمة والتي ستجمع النصر بالهلال مساء اليوم الاثنين بالدور ربع النهائي لكأس الملك هي المباراة رقم (28) تاريخيًّا في سلسلة المباريات الإقصائية التي جمعت قطبي العاصمة في (22) مناسبة مختلفة خلال حوالي النصف قرن.

“المواطن” توثق نتائج الديربي:

وكما هو معلوم فإحصائيات ديربي الهلال والنصر موثقة من حيث إجمالي عدد مبارياتها الإجمالي بمختلف المسابقات، أو مفصلة كمباريات الدوري فقط، أو المباريات النهائية، أو المباريات الخارجية وحتى بالحكام الأجانب؛ إلا أن المباريات الإقصائية التي تأتي بطريقة خروج المغلوب لم يسبق أن وثقت منفصلة على حدة إلا عبر صحيفة “المواطن” بتاريخ 24 اكتوبر 2021 الماضي بعد مباراة نصف النهائي بين الغريمين بدوري أبطال آسيا والتي كسبها الهلال 2/ 1.

سجل اللقاءات الإقصائية بين الهلال والنصر:

“المواطن” تُعيد نشر رصدها التاريخي للمباريات الإقصائية بين القطبين والتي جاءت بطريقة خروج المغلوب في أدوار مختلفة وفي مسابقات متنوعة سواءً محلية “كأس المؤسس، كأس الملك، المربع الذهبي، كأس وولي العهد، كأس الأمير فيصل، أو خارجية كالبطولة العربية، وكالأخيرة الآسيوية، ويُلاحظ من خلال الإحصائية تفوقًا هلاليًّا يصل للضعف من خلال التفوق في (14) مناسبة مقابل (7) للنصر.