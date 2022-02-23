وثقت صحيفة “المواطن” بالفيديو مشاعر المواطنين والمقيمين في يوم التأسيس في بوليفارد رياض سيتي والتي عبروا من خلالها عن معاني الفخر والاعتزاز بالانتماء للمملكة وتراثها وحضارتها الممتدة على مر العصور.

وقال رجل الأعمال فواز باشرحيل : جئنا من مكة إلى البوليفارد للاحتفال بهذا اليوم العظيم، يوم تأسيس المملكة العربية السعودية الغالية العزيزة، مملكة الخير والعطاء والنماء، مشيرًا إلى أن هذا اليوم تتجلى فيه مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقادة المملكة .

3 قرون من العطاء والأمان

وقدم مواطن آخر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة الغالية مشيرًا إلى ما ينعم به المواطن والمقيم من أمن وأمان ورخاء واستقرار على مدى 3 قرون، مقدمًا شكره لصحيفة “المواطن” التي تواكب دائمًا الأحداث الوطنية والهامة.

يوم التأسيس ذكرى غالية

وعبر العديد من المواطنين عن مشاعر الفخر والاعتزاز الممزوجة بالفرحة والسعادة بمظاهر الاحتفال التي أقيمت في كافة أنحاء المملكة بوجه عام وشارك فيها كافة القطاعات مؤكدين أن يوم التأسيس هو الذكرى الغالية على قلوبنا، جميعًا داعين الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والازدهار.

وحرص العديد من المواطنين من الرجال والنساء والأطفال على ارتداء الزي السعودي التقليدي بحسب المناطق المختلفة في دلالة على اتصال التاريخ السعودي والاعتزاز بالزي الوطني الشعبي.

المقيمون يشاركون المواطنين أفراحهم

وعبر أحد المقيمين اللبنانيين عن شكره لقادة المملكة والشعب السعودي على ما يلقاه المقيمون من رعاية واهتمام وما يقدم لهم من خدمات مؤكدًا أن الشعب اللبناني يشارك الشعب السعودي فرحته بهذه المناسبة الغالية.

يذكر أن المملكة تحتفي بذكرى يوم التأسيس في يوم 22 فبراير من كل عام وهو تخليد لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في 22 فبراير 1727م.