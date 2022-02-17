حددت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل، الذي ينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة– تحت شعار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الطفولة إلى الشباب “بين البحث والتطبيق”- أن آخر موعد للتقديم وارسال المشاركات العلمية المقررة وفقًا في 30 إبريل 2022م.

موعد انطلاق المؤتمر:

ويأتي هذا المؤتمر في نسخته السادسة برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- والذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة من 4- 7 ديسمبر 2022م.

للمرة السادسة على التوالي وبالتعاون مع الشركاء الرئيسين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويهدف إلى إبراز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دور البحث العلمي والاستفادة من الخبرات المحلية، والإقليمية، والعالمية في مجالات الإعاقة، والعمل على تعميق مفهوم الشراكات والتعاون بين المراكز البحثية محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا، والتعريف بالنماذج العالمية لتصميم مراكز خدْمات الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة منها محليًّا.

نجاحات وإنجازات:

جدير بالذكر أن المؤتمر في نسخته السادسة يستكمل النجاحات والإنجازات التي حققتها المؤتمرات الخمس السابقة والتي تكللت بالنجاح بما خرجت به من توصيات أسهمت في تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني الدولة- أيدها الله- لعدد من البرامج الوطنية.

ويدعو المركز الراغبين في المشاركة بزيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر: www.idcr.org.sa والتعرف على المحتوى العلمي للمؤتمر والبرامج المتاحة وشروط التقديم .