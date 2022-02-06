ردت شركة المياه الوطنية على مقطع فيديو متداول حول وجود تسرب مياه مجاور لأحد مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة.

ليست من الشبكة:

وقالت المياه الوطنية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد: إنه تمت معاينة الموقع المشار إليه من قبل الفرق الفنية، وتبين أن المياه الظاهرة في المقطع ليست من شبكة المياه التابعة للشركة.

وتابعت أن المياه الظاهرة في المقطع هي مياه ري زراعية، ناتجة عن خلل في شبكة الري التابعة لمالك المركز، وتم إصلاحه مباشرة.

أرقام البلاغات:

كما دعت الشركة الجميع للمشاركة في الحفاظ على الثروة المائية والممتلكات العامة، ورفع الضرر البيئي، من خلال رفع بلاغات انقطاعات وانكسارات الشبكة العامة لمياه الشرب، وطفوحات الصرف الصحي، وأي تجمع للمياه في الطرقات إلى مركز أصدقاء المياه، بالاتصال على الرقم المجاني (931).