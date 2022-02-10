استقبلت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة النائب العام بدولة جيبوتي جامع سليمان علي، ورئيس النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الدوسري والوفد المرافق لهما.

زيارة النائب العام الجيبوتي:

جرى ذلك بحضور المدير العام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة فيصل بن صالح مدني، والمدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجمع أحمد بن مساعد السويهري ومساعد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام حمزة بن عبدالاله العيوني، ومساعد المدير العام لمجمع الملك عبدالعزيز الكسوة الكعبة المشرفة المهندس محسن صبان، ومديري العموم بالمجمع.

عرض مرئي:

وفي بداية الزيارة رحب السويهري بالحضور ثم اطلعوا على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها بالمملكة العربية السعودية ومراحل استبدالها، وقد أشاد بما رأوه من إتقان وتفانٍ في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها وتهيئة المواد الأولية لها، كما تعرفوا على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدراً كبيراً من الحرفة والإتقان.

وأعربوا عن عظيم امتنانهم للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي، لإتاحة هذه الفرصة التي أثرت معلوماتهم وأطلعتهم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين.

هدايا تذكارية:

وفي نهاية الزيارة تم تقديم الهدايا التذكارية وتم تدوين كلمة تذكارية من النائب العام بدولة جيبوتي لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.