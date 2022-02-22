أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن يوم التأسيس الموافق ٢٢/فبراير/١٧٢٧م هو يوم خالد وبداية مباركة لجمع الكلمة وتوحيد الصف.

ونوه بأن الدولة السعودية منذ إنشائها أُسست على العدل والحكمة، وحماية الحقوق ورعاية المصالح المحلية والإقليمية والدولية، وقامت على نهج قويم ودستور حصين مستمد من الكتاب والسنة، وأنظمة عدلية تحفظ الضروريات الخمس.

وأكد أن المنهج الوسطي للقادة السعوديين منذ بداية الدولة السعودية رسم دليلاً واضحاً وخارطة طريق محكمة في حماية الأديان والمعتقدات للوصول إلى نسيج مجتمعي متقارب ومتوائم مع بعضه البعض، وينبذ كل أفكار الفرقة والتطرف والاختلاف.

وأشاد بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في علاقاتها الدولية، والمواقف المشرفة في كافة الميادين المحلية والدولية، والمساعدات الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها للوقوف بشكل مباشر مع كافة الدول المنكوبة، وجهودها السياسية في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الدول، ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم.

وأشار إلى أن المملكة أولت المواطنين والمقيمين ورغد عيشهم في هذه البلاد المباركة جل اهتمامها، فمنذ تأسيسها دأبت على خلق بيئة اقتصادية منتجة والاستفادة بشكل حيوي من الثروات والإمكانيات للوصول إلى اقتصاد مزدهر، وتهيئة مناخ معيشي وبيئي متحضر.

وقال معاليه بأن العلاقة الراسخة بين الشعب والقادة هو نتاج لمسيرة خالدة وعمق ديني واجتماعي أسسها المؤسس محمد بن سعود بن محمد آل سعود، وأكملها الموحد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وواصل عليها المجدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولا زلنا ننهل من هذه العلاقة في رؤية طموحة وثاقبة لولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي مسيرة حق سار بها الأجداد وواصل علها الأحفاد.