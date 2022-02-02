أصبح لغز اختفاء النحل في المغرب قضية تشغل الرأي العام وتؤرق المربين الذين يقفون في حيرة من أمرهم، أمام خلايا أضحى صامتةً لا يُسمع فيها طنين.

وبعد تناسل الصور وانتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت الحكومة المغربية على الخط من أجل فتح تحقيق علمي لكشف ملابسات ما أصبح يُعرف بـ”انهيار طوائف النحل”.

دعم مربي النحل:

وأعلنت وزارة الفلاحة المغربية، عن إعداد برنامج خاص لدعم مربي النحل المتضررين من ظاهرة “اختفاء النحل” ببعض المناطق في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أنه تم لهذا الغرض تخصيص مبلغ 130 مليون درهم (حوالي 13.8 ملايين دولار) لاتخاذ إجراءات فورية، من بينها دعم المربين لإعادة إعمار خلايا النحل المصابة، بحسب “سكاي نيوز”.

ووعدت الوزارة بـ”توزيع طوائف نحل جديدة والقيام بحملة وطنية لمعالجة الخلايا ضد داء (الفارواز) والقيام بحملات توعية لفائدة المربين خاصة ما يتعلق بالممارسات الجيدة لتربية النحل”.