بدأ الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراته اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة جاره نادي الهلال الاثنين المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر والهلال منتشيان بالفوز قبل ديربي الكأس:

ويدخل العالمي، مباراة الهلال منتشيًا بفوزه على الباطن ووصوله للنقطة رقم 41 في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين.

أما الهلال فكان فاز أمس الخميس بخماسية دون رد على نادي الشباب في الجولة الـ21.

نتيجة آخر لقاء بين الفريقين:

وفي آخر لقاء جمع بين الفريقين في كأس الملك، كان الهلال تُوج بلقب كأس الملك نسخة 2020 بعد الفوز على النصر بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

جدير بالذكر أن العالمي كان تأهل لربع نهائي كأس الملك متفوقًا على فريق الاتفاق، بينما تفوق الهلال على نادي الرائد في دور ثمن النهائي.