تنتظر الجماهير مباراة النصر ضد الهلال المقبلة، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين للتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك.

النصر ضد الهلال:

ويلعب النصر ضد الهلال، مساء يوم غد الاثنين، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وذلك على ملعب مرسول بارك.

ويُدير مباراة الغد، الحكم الجزائري الدولي مصطفى غربال، حيث يُعد واحدًا من أبرز الحكام في إفريقيا، ودائمًا ما يتواجد في المحافل الكروية الكبرى، والتي كان آخرها كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم للأندية.

العالمي يتفوق في مرسول بارك:

وتُعد مباراة النصر ضد الهلال غدًا الخامسة بينهما على ملعب مرسول بارك في الرياض، إلا أنها المواجهة الأولى بين الفريقين ضمن منافسات كأس الملك.

ونجح العالمي في تحقيق الفوز مرتين، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرة، وتعادلا بنتيجة 2/ 2 في مواجهة واحدة، وهي الأولى التي جمعت بينهما على ملعب مرسول بارك موسم 2018/ 2019.

وتواجها مرة أخرى في الدور الأول موسم 2019/ 2020، وفاز النصر بنتيجة 2/ 1، وكرر فوزه في مباراة الدور الثاني الموسم الماضي بهدف دون رد، فيما نجح الهلال في الفوز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف.