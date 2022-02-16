قرر المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، استدعاء أحد حراس درجة الشباب في النادي لتعويض غياب الحارس وليد عبدالله في مواجهة نادي الطائي غدًا في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استدعاء أزيبي لـ مواجهة الباطن

وذكر الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” أن ميجيل روسو قرر ضم الحارس رائد أزيبي لقائمة الفريق المغادرة إلى حفر الباطن وذلك استعدادًا لمواجهة الباطن.

وبوقت سابق، كشف الحارس وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن آخر تطورات إصابته التي تعرض لها في الرأس في مباراة الاتحاد الجمعة الماضية في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق وليد عبدالله

وتحدث حارس النصر في مقطع فيديو نشره حساب النصر في Snap Chat قائلًا: ” الحمد لله أنا بخير، فقط 5 غرز في رأسي، وأشكر جميع من سأل عني”.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب النصر كان قرر إخراج عبدالله من المباراة والدفع بالحارس أمين بخاري بدلًا منه، بعد أن تعرض لإصابة في الرأس بعد اصطدام مع قدم اللاعب فهد المولد.