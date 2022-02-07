أكد الإعلامي نواف التميمي أن نادي النصر حصل بشكل رسمي على قرار بإيقاف خدمات إحدى الصحف.

النصر يوقف خدمات إحدى الصحف:

وقال التميمي: “الإدارة القانونية بنادي النصر تحصل على قرار بإيقاف خدمات إحدى الصحف، بعد تأخرهم في سداد غرامة مالية بسبب حكم قضائي سابق”.

وتفاعل متابعيه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع تغريدته، وطالبوه بتوضيح اسم الصحيفة، ولكنه لم يعلن، فيما طالبت بعض الجماهير بحل الأمر وعدم قطع أرزاق العاملين بها.

العالمي يعزز وصافته في الدوري:



على الجانب الآخر، لعب النصر ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العالمي برباعية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العالمي رصيده إلى 38 نقطة، ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 19 نقطة في المركز الـ13.