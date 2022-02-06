كشفت تقارير إعلامية عن تقدم نادي النصر بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوفير حكام أجانب في مباراة الهلال القادمة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي المقرب من أصفر العاصمة عبر حسابه في “تويتر” إن إدارة مسلي آل معمر تقدمت بطلب استقطاب حكام أجانب لمواجهة الهلال في بطولة كأس الملك حيث تُقام المباراة على ملعب مرسول بارك.

تقديم مباريات كأس الملك من يوم 22 إلى 21 فبراير

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك من يوم 22 فبراير ليوم 21 في الشهر الحالي.

وجاء ذلك تفاعلًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد اعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، تحت مسمى يوم التأسيس.

موعد مباراة الهلال والنصر الجديد

وسوف تُقام 4 مباريات في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الاثنين 21 فبراير وهم “الباطن ضد الفيحاء في الرابعة إلا خمس دقائق عصرًا، النصر والهلال في السادسة ونصف إلا خمس دقائق مساءً، التعاون والاتحاد في السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً، الشباب والأهلي، في التاسعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة”.