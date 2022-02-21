حرص أحمد الغامدي المدير التنفيذي في النصر على التعليق على تأخر قرارات قضية محمد كنو الذي أثار الجدل مؤخرًا بتوقيعه لـ الهلال والنصر في آن واحد.

كواليس أزمة كنو مع النصر

وكان اللاعب أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.

ونقل الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تصريحات الغامدي حيث قال الأخير: “موضوع كنو يستحق هذا التأخير؟ لا بالنسبة لي بسيطة.. بس تستحق جرأة وشجاعة، وننتظر قرار الجهات المعنية”.

على ماذا وقع لاعب الهلال ؟

وذكر برنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية” في وقت سابق أن لاعب الهلال وقع على عقد مع النصر وبصم عليه والعقد مكون من 8 ورقات ووقع عليه في الثاني من يناير الماضي.

كما وقع اللاعب على إقرار بعدم التوقيع مع نادٍ آخر، واستلم لاعب الهلال مقدم العقد عبر شيكات مؤجلة، وطلب من النصر الإعلان عن الانتقال بعد مباراة السوبر السعودي التي كانت بين الهلال والفيصلي في 6 يناير الماضي.

النصر أرسل كذلك عقد اللاعب في الثالث من يناير بعد توقيعه إلى لجنة الاحتراف.