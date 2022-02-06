انتهت مباراة النصر ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العالمي برباعية مقابل هدف.

تاليسكا يسجل مبكرًا:

وبدأت مباراة النصر ضد الطائي التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك بشكل سريع، ونجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط، بعدما تلقى تمريرة لينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوية.

ومنح الهدف المبكر أفضلية للاعبي العالمي، وضغطوا بقوة بحثًا عن تسجيل هدف ثاني في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأصفر عند الدقيقة 17 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

النصر يهز الشباك مرتين:

وسدد البرازيلي بيتي مارتنيز ركلة الجزاء بنجاح عند الدقيقة 19، قبل أن يحرز تاليسكا الهدف الثاني له والثالث لفريقه بشكل رائع، حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بالكعب في الشباك عند الدقيقة 26.

واستمرت محاولات الأصفر، وكاد تاليسكا أن يسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 41 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر ضد الطائي بتقدم العالمي بثلاثية نظيفة.

جوناثان رودريغيز يسجل أول أهدافه:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح العالمي في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 52، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وتمكن الطائي من هز شباك الأصفر عند الدقيقة 59 عن طريق لاعبه حسن الجبيري.

ونجح جوناثان رودريغيز في تسجيل أول أهدافه بقميص الأصفر عند الدقيقة 79 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي مباراة النصر ضد الطائي بفوز العالمي بنتيجة 4/ 1.

ورفع العالمي رصيده إلى 38 نقطة، ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 19 نقطة في المركز الـ13.