حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، المرأة الحامل البكرية من تصرف خاطئ قد يسبب لها تسمم الحمل.
تسمم الحمل في البكرية
وقال النمر تصرف خاطئ: حامل وبكرية ولا يتم قياس ضغطها عند المتابعة مع طبيبتها !! حتى فجأةً ظهرت أعراض تسمم الحمل.
وختم بالقول: لا بد من المتابعة الدقيقة للضغط في الحامل…خاصةً البكرية لتفادي تسمم الحمل.
الأسباب والمخاطر
وبحسب موقع وزارة الصحة، لا يزال السبب الدقيق لتسمم الحمل غير معروف، ومع ذلك هناك اتفاق عام على أن المشيمة (العضو الذي يغذي الجنين طوال فترة الحمل) تلعب دورًا رئيسًا في المرض؛ حيث إن في مرحلة مبكرة من الحمل تتطور أوعية دموية جديدة لإرسال الدم بشكل فعال إلى المشيمة، أما في عند تسمم الحمل لا تكون هذه الأوعية الدموية تعمل بشكل صحيح، فهي أضيق من الأوعية الدموية العادية، وتتفاعل بشكل مختلف مع الإشارات الهرمونية؛ مما يحد من كمية الدم التي يمكن أن تتدفق من خلالها.
عوامل الخطورة:
- التقدم في العمر.
- التاريخ العائلي.
- الإصابة السابقة بتسمم الحمل.
- الإصابة بأمراض مزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم، السكري، الكلى).
- الحمل لأول مرة.
- السمنة.
- تكيس المبايض.
- الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم.
- فقر الدم المنجلي.
- اضطرابات في المناعة (مثل: الذئبة، التهاب المفاصل الروماتويدي، التصلب المتعدد).
متى تجب رؤية الطبيب؟
عند ملاحظة الأعراض والعلامات التالية يجب رؤية الطبيب:
- الصداع الشديد.
- اضطرابات في الرؤية.
- ألم شديد في البطن.
- ضيق شديد في التنفس.
التشخيص:
يعتمد التشخيص الطبي على ما يلي:
- التاريخ الطبي.
- التاريخ العائلي.
- التحاليل المخبرية: تحاليل الدم، البول لوظائف الكبد والكلى والتحقق من وجود البروتين.
- اختبارات أخرى: أشعة الموجات فوق الصوتية.
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