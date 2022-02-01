حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، المرأة الحامل البكرية من تصرف خاطئ قد يسبب لها تسمم الحمل.

وقال النمر تصرف خاطئ: حامل وبكرية ولا يتم قياس ضغطها عند المتابعة مع طبيبتها !! حتى فجأةً ظهرت أعراض تسمم الحمل.

وختم بالقول: لا بد من المتابعة الدقيقة للضغط في الحامل…خاصةً البكرية لتفادي تسمم الحمل.

وبحسب موقع وزارة الصحة، لا يزال السبب الدقيق لتسمم الحمل غير معروف، ومع ذلك هناك اتفاق عام على أن المشيمة (العضو الذي يغذي الجنين طوال فترة الحمل) تلعب دورًا رئيسًا في المرض؛ حيث إن في مرحلة مبكرة من الحمل تتطور أوعية دموية جديدة لإرسال الدم بشكل فعال إلى المشيمة، أما في عندلا تكون هذه الأوعية الدموية تعمل بشكل صحيح، فهي أضيق من الأوعية الدموية العادية، وتتفاعل بشكل مختلف مع الإشارات الهرمونية؛ مما يحد من كمية الدم التي يمكن أن تتدفق من خلالها.