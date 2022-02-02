أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة النهدي الطبية طرح 39 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

انتشار كبير:

وأشار الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع “العربية” إلى أن شركة النهدي الطبية مقرها الرئيس مدينة جدة، ولديها صيدليات قطاع التجزئة بالسعودية، وتدير شبكة وطنية واسعة ومنتشرة في أكثر من 145 مدينة وقرية بجميع أرجاء المملكة، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات انتشاراً والأسرع نمواً في المنطقة.

سيولة مرتفعة:

وأفاد بأن الطروحات الأولية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية العامين الماضي والحالي استفادت من مستوى السيولة المرتفع في السوق المالية، بما عزز من أسعار الأسهم المطروحة.