أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي أن الأخضر قادر على العودة أمام اليابان، وتعديل النتيجة خلال أحداث الشوط الثاني.

المنتخب السعودي يستطيع العودة

وعلق فهد الهريفي على أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد اليابان، قائلًا: “شوط متكافئ، أغلبه كان يسوده الحذر بين المتنافسين على المركز الأول.. خطأ من هجمة مرتدة ركز البليهي على جسم اللاعب ولم يركز في إخراج الكرة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رأيي في الشوط الثاني.. المنتخب السعودي قادر على تعديل النتيجة، خاصة أننا راح نشوف مبالغة في الدفاع للمحافظة على التقدم نحتاج لتسديد ولتغيير لزيادة الهجوم”.

اليابان تتقدم في الشوط الأول

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد اليابان ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 بتقدم الساموراي بهدف نظيف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن اليابان صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مباراتهما اليوم.