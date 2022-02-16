توقع فهد الهريفي، نجم النصر السابق، سيناريو نهاية قضية اللاعب محمد كنو مع النصر، وذلك بعد توقيعه لناديين في آنٍ واحد.

تفاصيل الأزمة:

وكان كنو أثار أزمة، بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آنٍ واحد، حيث جدد عقده مع الهلال يوم 6 يناير الماضي، لكن النصر أصدر بيانًا فجر السابع من يناير، أكد فيه على أن اللاعب وقع له على عقد الانضمام لأصفر العاصمة قبل التجديد مع الهلال.

وقال الهريفي عبر حسابه في “تويتر”: “نهاية الموضوع، من وجهة نظري فقط، النصر سيتنازل عن القضية، مقابل ما خطط وهو نيل الـ27 مليون ريال، اللي هي مثل الـ30 مليون ريال تبع إيجالو”.

وأضاف الهريفي: “فقط شوية شو وإثارة، ولا فيه أحد بيقول أتحداك، أنت شايف إن النصر جداره قصيرة، يُسمح لأي أحد يلعب فيه، ممكن الأذكياء يفضلوها”.

العقوبات المتوقعة على كنو:

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم سوف تصدر قرارات بإيقاف محمد كنو لاعب الهلال لمدة لا تزيد عن 60 يومًا.

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” قرارات لجنة الاحتراف جاهزة للصدور، إيقاف لاعب الهلال لمدة لا تزيد عن 60 يومًا، ستبدأ من نهاية عقده مع الهلال، وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال، وتوقيع غرامة مالية على الهلال، واعتماد عقده الجديد مع الهلال، والنصر سيقدم اعتراضًا لتطبيق ما جاء في عقده بفرض غرامة مالية قدرها 27 مليون ريال وإيقاف الهلال عن تسجيل اللاعبين لفترتين”.