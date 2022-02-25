وجه فهد الهريفي نجم النصر السابق، نصيحة إلى جماهير العالمي بعد حديثهم عن الأخطاء التحكيمية التي تأثر بها الفريق مؤخرًا في مباراة الهلال في ربع نهائي كأس الملك.

وكانت جماهير أصفر العاصمة، انتقدت الحكم الجزائري مصطفى غربال الذي أدار الديربي وشهد تأهل الهلال لدور نصف النهائي من مسابقة أغلى الكؤوس.

ماذا قال المغرد لـ الهريفي ؟

وكتب مغرد لـ الهريفي تغريدة عن وضع العالمي قائلًا: “من لا يقف مع النصر الآن وبهذا الظلم الواضح والصريح وينتقد الاتحاد السعودي وللجنة التحكيم؛ فهو لا يتمنى للعالمي التوفيق، اتركونا من الفلسفة الزائدة، النصر يحتاج والنصر ينقصه ومدرب النصر لم يفعل ويفعل، حقوق النادي تهضم”.

نجم النصر يعلق

فرد الهريفي عليه قائلًا: “هي وحدة من ثنتين، يا نستسلم ونرفع الراية ونقفل النادي، يا نعمل ونصنع فريقًا يهزم الخصم والحكم، وهذا ما تعلمناه في الماضي، وحبينا نوصله لكم فجرمتونا وخونتونا، وكلها ليش أنت وماجد ما شاركتوا في الهاشتاق، إذا اللي يقولكم شاركوا وهو ما شارك، فقط يكتفي بالغمز واللمز، ولا شفت أحد زعل عليه !”.