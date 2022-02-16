حرصت الجماهير الهلالية على توجيه الشكر لعضو الشرف الذهبي، الأمير الوليد بن طلال بعد دعمه الكبير للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

صفقات قوية في الميركاتو الشتوي

وتعاقد الهلال مع العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية بدعم من الأمير الوليد بن طلال، ومنهم؛ سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، ميشيل ديلغادو، أوديون إيغالو، محمد العويس، وعبدالرحمن العبيد، بجانب تجديد عقود اللاعبين.

وجاءت تدعيمات الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، الذي أنهاه في المركز الرابع، بعدما نجح في الفوز على الجزيرة الإماراتي، والخسارة من تشيلسي الإنجليزي والأهلي المصري.

الوليد بن طلال في قلوبنا

ودشنت الجماهير هاشتاق الوليد بن طلال في قلوبنا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأعربت عن شكرها وتقديرها للعضو الذهبي، وقالت مشجعة هلالية: “والله إنه في قلوبنا يستاهل مليون تحية وشكر”.

وعلق خالد العطاوي عبر الهاشتاق قائلًا: “مهما قيل من كلمات لا تفي هذا العاشق والمحب والداعم حقه”، وقال حساب يحمل اسم “الحر القطامي”: “شكرًا ما قصرت عسى عمرك طويل”.

وقال أبو زياد القرعان: “الوليد وضع كل إمكانياته المادية والخبرات العملية في الهلال ليجعل منه الواجهة المشرقة لكرة القدم ليست المحلية بل على مستوى آسيا بكاملها فله كل الشكر”.

وكتب فيصل هداية: “نعم الأمير الوليد بن طلال في قلوبنا.. نعم هو الداعم الأول لكل الإدارات.. نعم هو عراب الآسيوية والبطولات والوصول إلى العالمية”.